Дар'ю Трепову планують перевести в жіночу колонію вбивць в Ленінградській області.

РосЗМІ з'ясували подальші плани Кремля на Дарину Трепову: дівчина проходить за звинуваченням у вбивство пропагандиста Владлена Татарського - 2 квітня 2023 року його підірвали на творчому вечорі у Пітері.

25 січня суд РФ засудив Трепову до 27 років ув'язнення. За даними Shot, її хочуть перевести в колонію з жінками-вбивцями, злодійками та шахрайками ІК-2.

Згадане місце розташоване в селищі Ульяновка (Ленінградська область). Трепову етапують в ІК-2 з двомісної камери в СІЗО "Лефортово", якщо її адвокат не наважиться оскаржити рішення суду, уточнює росЗМІ.

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"До цього в колонію її можуть перевести, тільки якщо ізолятор буде переповнений, що малоймовірно. Після Трепову планують розподілити за місцем проживання", - пише Shot.

ІК-2 в Ульяновці - єдина жіноча Колонія в Ленінградській області. Вона розрахована на 982 ув'язнених. В ІК-2 садять як засуджених за важкими статтями, так і шахрайок. Всі ув'язнені сидять на загальному режимі й зазвичай достроково не виходять. За даними росЗМІ, 70% місцевого контингенту ІК - 2-наркоманки.

Також росЗМІ пишуть, що другим варіантом для Трепової може виявитися ІК-5 в Можайську. "Але поки в пріоритеті Ленобласть", - стверджує Shot.

Татарського підірвали у Пітері - головне

Російського пропагандиста Татарського ліквідували 2 квітня під час його виступу на "творчому вечорі" в одному з барів Пітера. У Росії звинуватили у вбивстві Дарину Трепову: вона була присутня на заході Татарського і вручила йому статуетку, в якій була закладена вибухівка, - так стверджують у РФ. Дівчину затримали на наступну добу після вибуху в барі. Москва запевняє, що до ліквідації татарського причетний Київ. Заявлялося, що організатором вибуху виступав Юрій Денисов - в лютому 2023 року він був в Росії й поштою передав Треповій бюст з вибухівкою, вважає Москва.

25 січня суд в Санкт-Петербурзі визнав Трепову винною у вбивстві й дав їй 27 років в'язниці, майже на 100% задовольнивши вимоги держобвинувачення (прокурори просили засудити Трепову до 28 років).

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