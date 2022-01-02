У кімнаті була жінка з дитиною, коли вибуховий виріб потрапив на балкон.

У Набережних Челнах (РФ) перед Новим роком петарда, запущена під вікнами будинку, залетіла до квартири на п'ятому поверсі.

Як повідомляють "Челнинские известия", в оселі розгромило балкон, пошкодило меблі, вікна і двері вибило, а уламками скла поранило господиню.

За словами постраждалої, петарду запустила компанія молодих людей за кілька хвилин до офіційного міського феєрверка.

"Стіл накрили, в кімнаті, крім мене, була дочка, коли петарда залетіла на балкон. Пробило скло: рами в одну сторону відкинуло, балконні двері - в іншу, загорілося крісло, почав плавитися лінолеум. Неначе гранату кинули - хотілося впасти і повзти в укриття", - розповіла жінка.

Свідок події прийняв петарду за вибух газу, настільки гучним був звук.

"Був там. Тільки вийшов з машини і повз мене зі свистом пролетіла петарда. З дуже дивним звуком. За кілька секунд пролунав потужний вибух, і всі навколо злякалися. Я подумав, знову газ у квартирі вибухнув. Дуже вже потужний хлопок був. Після салюту вже побачив "швидку допомогу", яка пронеслася повз у двір", - зазначив чоловік.

Господиню квартири відвезли до лікарні швидкої медичної допомоги. Уламки розбитого скла потрапили їй в око, були порізи на руці. Дитина, яка перебувала поруч, не постраждала.

Жінка вже написала заяву в поліцію.

Раніше УНІАН писав, як російський депутат на святі побажав "здохнути" всім ворогам. А в Уфі дітям подарували порожні коробки на новорічному ранку.

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