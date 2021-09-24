Підозрюваного вже затримали.

Начальника територіального відділу Управління Росспоживнагляду у Волгоградській області Олександра Кулакова знайшли мертвим. Його до смерті забив 25-річний опонент.

Про це повідомляє прес-служба слідчого управління СК РФ в регіоні.

"Сьогодні вночі на вулиці осетинського міста Камишина знайдено тіло 33 - річного місцевого жителя", - йдеться в повідомленні.

Попередньо, чоловік помер в результаті травми грудної клітини та забиття серця в результаті бійки. Травму загиблому завдав 25-річний житель Камишина. Підозрюваний після інциденту викликав медиків, але вони констатували смерть.

Читайте такожРосіянин відкрив стрілянину по дітях, які гралися у дворіЗа даним фактом розпочато кримінальну справу за частиною 4 статті 111 "Умисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю, що спричинило з необережності смерть потерпілого" Кримінального кодексу РФ

Підозрюваного вже затримали, вирішується питання про арешт.

За даними російського Інтерфаксу, в бійці загинув начальник територіального відділу Управління Росспоживнагляду по Волгоградській області Олександр Кулаков.

Як раніше повідомляв УНІАН, Російська пропагандистка Симоньян поділилася героїчною версією смерті чиновника. Зінічев ніби кинувся у воду за оператором і розбився об камінь. Вона додала, що і Зінічев, і оператор до трагічного інциденту стояли на краю виступу.

8 вересня в МНС Росії повідомили, що Євген Зінічев загинув у Норильську під час міжвідомчих навчань із захисту арктичної зони від надзвичайних ситуацій, рятуючи життя людини.

Зінічев очолював російське відомство з 2018 року. До того працював переважно в спецслужбах. З 2006 по 2015 рік працював в особистій охороні нинішнього президента РФ Володимира Путіна.

У своїй телеграмі на сайті Кремля Путін зізнався, що мав з Зінічевим дружні стосунки. Тепло про загиблого чиновника також відгукнувся глава МЗС РФ Сергій Лавров.

Журналісти з'ясували, що Мельник загинув не в ході навчань під Норильськом, а за кілька кілометрів звідти - на території заповідника біля водоспаду.

Автор: Анастасія Горбачова