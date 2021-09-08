Раніше російські ЗМІ розтиражували "героїчну" версію загибелі "головного рятувальника" РФ.

Журналісти з’ясували нові обставини загибелі глави МНС Росії та колишнього охоронця російського президента Євгенія Зінічева під Норильськом.

Про це пише Readovka.

Зазначається, що голова відомства й оператор Олександр Мельник загинули не у ході навчань під Норильськом, а у кількох кілометрах звідти – на території заповідника біля водоспаду.

Як пише видання, самі обставини трагедії відрізняються від офіційної. Оскільки не Зінічев загинув, рятуючи оператора, а навпаки – Мельник втопився, коли рятував життя екс-охоронцю Путіна.

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Раніше російська пропагандистка Симоньян поділилась героїчною версією смерті чиновника. Зінічев буцімто кинувся у воду за оператором, який послизнувся, і розбився об камінь. Вона додала, що і Зінічев, і оператор до трагічного інциденту стояли на краю виступу.

8 вересня в МНС Росії повідомили, що Євгеній Зінічев загинув у Норильську під час міжвідомчих навчань із захисту арктичної зони від надзвичайних ситуацій, рятуючи життя людини.

Зінічев очолював російське відомство з 2018 року. До того працював переважно у спецслужбах. З 2006 до 2015 року працював в особистій охороні нинішнього президента РФ Володимира Путіна.

У своїй телеграмі на сайті Кремля Путін зізнався, що мав з Зінічевим дружні відносини. Тепло про загиблого чиновника також відгукнувся глава МЗС РФ Сергій Лавров.

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Автор: Іван Бойко