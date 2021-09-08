Журналісти з’ясували нові обставини загибелі глави МНС Росії та колишнього охоронця російського президента Євгенія Зінічева під Норильськом.
Про це пише Readovka.
Зазначається, що голова відомства й оператор Олександр Мельник загинули не у ході навчань під Норильськом, а у кількох кілометрах звідти – на території заповідника біля водоспаду.
Як пише видання, самі обставини трагедії відрізняються від офіційної. Оскільки не Зінічев загинув, рятуючи оператора, а навпаки – Мельник втопився, коли рятував життя екс-охоронцю Путіна.
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Раніше російська пропагандистка Симоньян поділилась героїчною версією смерті чиновника. Зінічев буцімто кинувся у воду за оператором, який послизнувся, і розбився об камінь. Вона додала, що і Зінічев, і оператор до трагічного інциденту стояли на краю виступу.
8 вересня в МНС Росії повідомили, що Євгеній Зінічев загинув у Норильську під час міжвідомчих навчань із захисту арктичної зони від надзвичайних ситуацій, рятуючи життя людини.
Зінічев очолював російське відомство з 2018 року. До того працював переважно у спецслужбах. З 2006 до 2015 року працював в особистій охороні нинішнього президента РФ Володимира Путіна.
У своїй телеграмі на сайті Кремля Путін зізнався, що мав з Зінічевим дружні відносини. Тепло про загиблого чиновника також відгукнувся глава МЗС РФ Сергій Лавров.
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