Лід виявився навіть всередині машин.

Партія авто з Японії вкрилися товстим шаром льоду по дорозі в російський Владивосток. Машини буквально перетворилися на крижані скульптури.

Про це повідомляє видання Daily Star.

Судно йшло через Японське море до Владивостока, де температура повітря впала до -19. Автомобілі по прибуттю в порт були вже покриті льодом товщиною до 15 см дюймів.

Лід виявився навіть всередині авто. При цьому двері автомобіля пом'яті, а скло розбилося. Імовірно, крижана кірка утворилася через те, що в машину під час переправи потрапила вода.

Відзначається, що авто часто прибувають в порт в подібному стані через складні погодні умови. Моряки ламають лід перед тим, як вивантажити машини з корабля. Іноді навіть доводиться вдаватися до силових методів, через що транспортні засоби отримують пошкодження.

Як раніше повідомляв УНІАН, в Росії в одному з міст в Нижегородській області навала синіх собак. За даними спільноти, зграї синіх собак бродять в околицях місцевого підприємства"Дзержинське оргскло". По всій видимості, собаки придбали синій відтінок після того, як скупалися у відходах виробництва.

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