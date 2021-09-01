У Ростові-на-Дону знайшли мертвою 32-річну шанувальницю чорної магії та її однорічну дочку.
Про це повідомляє Telegram-канал Mash.
Поліцейських викликали сусіди, які відчули різкий запах, що доносився з квартири молодої мами. Прибулі співробітники правоохоронних органів виявили тіла господарки та її однорічної дочки. У них були колото-різані поранення, а поруч з тілами лежали ритуальні речі.
У самій квартирі слідів вбивці не було - замок був замкнений зсередини, а вікна виявилися цілими.
Читайте такожВбивство 8-річної Насті Муравйової: у Тюмені затримали 40-річного підозрюваного
Регіональний Слідчий комітет порушив кримінальну справу за статтею 105 КК Росії ("вбивство").
Відомо, що росіянка захоплювалася чорною магією, а також вела в Інтернеті свій блог на цю тему.