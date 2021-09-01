Поліцейських викликали сусіди, які відчули різкий запах, що доносився з квартири молодої мами.

У Ростові-на-Дону знайшли мертвою 32-річну шанувальницю чорної магії та її однорічну дочку.

Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

Поліцейських викликали сусіди, які відчули різкий запах, що доносився з квартири молодої мами. Прибулі співробітники правоохоронних органів виявили тіла господарки та її однорічної дочки. У них були колото-різані поранення, а поруч з тілами лежали ритуальні речі.

У самій квартирі слідів вбивці не було - замок був замкнений зсередини, а вікна виявилися цілими.

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Регіональний Слідчий комітет порушив кримінальну справу за статтею 105 КК Росії ("вбивство").

Відомо, що росіянка захоплювалася чорною магією, а також вела в Інтернеті свій блог на цю тему.

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Автор: Денис Прядко