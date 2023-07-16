Зазначається, що у цій справі підозрюваних немає.

Тіла двох чоловіків у військовій формі виявили у Воронезькій області Російської Федерації. У загиблих є вогнепальні поранення.

За інформацією ASTRA, 6 липня о 11:15 неподалік лісосмуги на 61 км автодороги "Воронеж-Луганськ" у Хохольському районі Воронезької області виявили трупи двох чоловіків у військовій формі.

На вигляд загиблим 35-40 років. Зазначається, що судмедекспертиза встановила, що смерть настала від вогнепальних поранень.

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На даний момент особи вбитих не встановлені. За даним фактом відкрито кримінальну справу про вбивство, але підозрюваних немає.

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Смерть російського "гарматного м'яса" ще до відправки на фронт в Україну не рідкість. Так, навесні в Курській області строковик розстріляв товаришів по службі.

Крім того, Брянської області вбили майора. Серед підозрюваних сержант, якого той побив.

9 липня у Підмосков'ї сталася масова бійка у таборі підготовки російських військовослужбовців. Інцидент стався у військовій частині селища Калінінець, куди привезли контрактників з міста Юрга. Конфлікт почався через те, що один з прибулих пішов в магазин - його звинуватили в порушенні статуту і почали бити співробітники розвідроти і військової поліції.

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