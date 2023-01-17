Це сталося на тлі кількох скандалів, пов'язаних з держслужбовцями, які демонстрували розкішну відпустку.

В РФ розгорнули "кампанію з примусу" чиновників відмовитися від закордонного відпочинку.

Як пише "Комерсант", це сталося після низки скандалів, пов'язаних із відпустками депутатів на зарубіжних курортах.

Влада регіонів не може офіційно заборонити депутатам і чиновникам залишати країну, але для поціновувачів відпочинку за кордоном підготували "наполегливі рекомендації" щодо цього.

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За даними видання, 16 січня губернатор Вологодської області Олег Кувшинніков рекомендував чиновникам будь-якого рівня утриматися від поїздки у відпустку за кордоном. 11 січня губернатор Ульяновської області Олексій Руських підписав розпорядження "Про особливості виїзду за межі РФ на період проведення СВО". Згідно з документом, усім, хто має відношення до регіональних і муніципальних органів влади, до особливого розпорядження "рекомендовано утриматися" від закордонних поїздок під час відпусток.

Схожі рекомендації дали чиновникам у Тамбовській, Свердловській, Брянській, Новгородській областях, республіках Марій Ел, Чувашії та Північній Осетії, пише видання.

В РФ взялися регулювати відпочинок чиновників за кордоном на тлі кількох гучних скандалівю. Зокрема, депутат з Курської області Максим Васильєв записав за новорічне привітання для росіян з пляжу в Мексиці. Схожа ситуація трапилася із депутатом Законодавчих зборів Вологодської області Денисом Долженком, який провів новорічні свята в ОАЕ та поділився світлинами з відпочинку у соцмережах.

Що відбувається в РФ

Росія живе в очікуванні нової хвилі мобізації, оскільки Путіну не вистачає "гарматного м'яса" для війни проти України. Чоловікам, які перебувають на військовому обліку, забороняється переїжджати і залишати місце проживання без дозволу. Про це йдеться в російському законі "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію в Російській Федерації".

Згодом російські ЗМІ повідомили, що громадянам Росії, які підлягають мобілізації, не радять виїжджати за кордон, також не рекомендують переміщатися країною.

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