Діти залюбки позували в бронежилеті окупанта та слухали про його бойовий досвід.

Російський окупант повернувся з війни та прийшов розповісти про "досвід" кадетам.

Як повідомляє "Астра", у музеї військової слави школи №2 міста Костомукша учасник "СВО" провів урок для кадетів-десятикласників, на якому на дітей одягли бронежилети з шевроном "Груз 200 - мы вместе".

"Боєць приніс із собою комплект військової амуніції, показав вміст медичного комплекту, дозволив хлопцям на практиці відчути на собі частину солдатської ноші, взяти участь у імпровізованій евакуації пораненого з поля бою", - розповіли у фонді "Захисники Вітчизни", представники якого організували зустріч бійця з дітьми.

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Як повідомляв УНІАН, у Росії учасник війни проти України, який отримав тюремний термін за схиляння дітей до суїцидів, тепер у школах читає лекції про патріотизм.

Йдеться про Олександра Глазова, який ще до початку повномасштабної війни був засуджений до 6 років колонії за адміністрування каналу з пропагандою самогубств серед підлітків. На суді Глазов розповів, що давав дітям завдання в рамках гри "Синій кит". Він просив школярів підніматися на дахи будинків, перебігати залізничні колії перед потягом, що йде, різати руки. Глазов довів до спроби самогубства одну дівчину, але її встигли врятувати.

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