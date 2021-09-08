Бабуся прописана в квартирі і за рішенням суду може дожити там своє життя.

У російському Єкатеринбурзі виставлена на продаж двокімнатна квартира, в якій прописана і проживає 94-річна пенсіонерка.

Про це повідомляє Znak - оголошення про продаж квартири з'явилося на сайті Avito (російський аналог OLX - ред.). Як розповів журналістам продавець квартири Дмитро, він купив це житло в березні 2021 року. Придбав житло у "Сбербанку", разом з людиною, що живе там.

За його словами, банки, які видають іпотеку, часто продають майно разом з людьми, це усталена практика.

"Бабуся не моя, я квартиру у "Сбербанку" купив. Така практика вже 3-5 років, як тільки іпотеки пішли. Люди не платять іпотеку, і банк вилучає житло. Це власність банку, і вони продають, кому хочуть. Дуже багато банків цим займається, і ВТБ теж, наприклад. А вирішує суд. Там можуть жити цілі сім'ї. Теоретично їх можуть вигнати, але у мене ситуація інша.

За рішенням суду бабуся там прописана і може дожити своє життя. Я в її життя не лізу. Вона живе спокійно там. А банки, буває, продають майно з людьми. Коли людина купить таке житло, що робити з мешканцями — її головний біль", – пояснив продавець.

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Згідно з оголошенням, на продаж виставлена квартира площею 43 квадратних метри в п'ятиповерховому будинку на вулиці Східній.

Раніше повідомлялося, що жителям російської столиці запропонували не зовсім звичайний товар - повітря з елітного району Патріарші ставки. Судячи з опублікованих фотографій, повітря продають у крамниці "повітря Патріків", яка працює саме на Патріарших ставках.

Автор: Дмитро Захаров