Пізніше стало відомо, що чоловік здався.

У російській Уфі перекрили Нагаєвське шосе через чоловіка з гранатою. З'ясувалося, що ним виявився дизертир, якого везли на судово-психіатричну експертизу.

Як пише РБК-Уфа, територію оточили правоохоронці. Зазначається, що раніше чоловік дезертирував з військової служби. Він вимагав закрити проти нього кримінальну справу.

Водночас ресурс Baza пише, що чоловіка звуть Ільдар Б., йому 39 років. Військовий, якого везли до психіатра, зміг втекти в районі заправки.

Пізніше стало відомо, що на переговори з Ільдаром Б. приїхав глава Башкирії Радій Хабіров. Після розмови з чиновником чоловік віддав гранату і здався. Вибуховий пристрій передали співробітникам Росгвардії.

Інші новини Росії

У РФ вирішили засекретити справу терориста Ігоря Гіркіна (Стрєлкова). Адвокат Гіркіна Олександр Молохов заявив, що в матеріалах справи міститься держтайна.

Водночас у Курській та Бєлгородській областях цивільним з "тероборони" почали роздавати зброю. Добровольці отримали автомати, протидронові рушниці та автомобілі УАЗ.

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