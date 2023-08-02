У російській Уфі перекрили Нагаєвське шосе через чоловіка з гранатою. З'ясувалося, що ним виявився дизертир, якого везли на судово-психіатричну експертизу.
Як пише РБК-Уфа, територію оточили правоохоронці. Зазначається, що раніше чоловік дезертирував з військової служби. Він вимагав закрити проти нього кримінальну справу.
Водночас ресурс Baza пише, що чоловіка звуть Ільдар Б., йому 39 років. Військовий, якого везли до психіатра, зміг втекти в районі заправки.
Пізніше стало відомо, що на переговори з Ільдаром Б. приїхав глава Башкирії Радій Хабіров. Після розмови з чиновником чоловік віддав гранату і здався. Вибуховий пристрій передали співробітникам Росгвардії.
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