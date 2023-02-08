Кемеровець провів щонайменше два роки "на підвалах" своїх же озброєних товаришів по чарці в окупованому Донецьку.

На війні в Україні ліквідовано затятого українофоба, окупанта зі списків "Миротворця" Дениса Скворцова. Проти ЗСУ уродженець Кемеровської області воював у лавах проросійських бойовиків терористичної організації "ДНР".

Про загибель окупанта 4 лютого повідомили в мережі його товариші, пише офіцер ЗСУ Анатолій Штефан ("Штірліц").

Скорцов значився в базі "Миротворець". Повідомляється, що у росіянина був великий досвід вбивств українців - у 2014 році він приєднався до бандформування "ДНР", фінансованого Москвою, і брав участь у боях на Донбасі.

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У ті ж роки Скворцова "загребли". Його звинуватили у злочині. Як скаржилася його подруга в 2016-му, вже тоді кемеровець провів щонайменше два роки "на підвалах" своїх же озброєних товаришів по чарці.

Як Скорцова "зажмурили" на фронті - російські пропагандисти не розповідають.

Втрати Росії в Україні - актуальне

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ знищили 133 190 окупантів, "плюс" 1030 тіл протягом 6 лютого.

Напередодні артилеристи показали унікальні кадри удару по командному пункту росіян - ЗСУ змусили загарбників буквально тікати, залишаючи поранених, на крадених мотоциклах.

А 72-та ОМБр імені Чорних Запорожців показала цікаві кадри удару по танках противника. Одному окупанту, який буквально за кілька секунд до наступного удару вибіг зі свого танка, пощастило "так собі". Він легенько підсмажився.

Підтверджено ліквідацію на війні в Україні російського чемпіона з карате.

Також українськими воїнами "зажмурені" серійний вбивця, російський "термінатор", герой російських "казок", бойовий піп, який благословляв ворога на вбивство українців.

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