Серед затриманих виявилася 19-річна дівчина.

У Росії заявили про затримання паліїв вертольота Ка-32 на московському аеродромі в Остаф'євому.

Як пише "База", ФСБ затримана 4 хлопців та 19-річну дівчину. Усі вони приїхали до Москви з регіонів:

22-річний Булгаков Н. з Новосибірської області;

22-річний Ямсков Д. з Норильська;

21-річний Хамідулін С. з Новосибірська;

22-річний Яковець Р. із Ростовської області;

19-річна Мочаліна А. з Норильська (на фото).

Зазначається, що Ка-32 підпалили в ніч із 25 на 26 квітня. Він стояв на стоянці "Північна" у чохлі. У день підпалу гвинтокрил перебував на технічному обслуговуванні. На місці події криміналісти знайшли сумку для змінного взуття, літрову пляшку із запахом горючої рідини, колючий дріт, хустину та рукавички.

Відео дня

Слідчим комітетом на водному та повітряному транспорті було порушено кримінальну справу про теракт. Гелікоптери Ка-32 нібито використовують для гасіння пожеж.

Знищення Ка-32

Як повідомили джерела УНІАН, Головное управління розвідки Міністерства оборони України провело операцію зі знищення російського транспортного гвинтокрила Ка-32.

Гвинтокрил знаходився на території міжнародного аеропорту Остафьєво (Новомосковський адміністративний округ Москви), його вдалося спалити. Зазначалося, що росіяни використовували його для забезпечення логістичних потреб окупаційних військ та евакуаційних операцій.

Потім в ГУР показали відео операції. На кадрах видно, як палає Ка-32.

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