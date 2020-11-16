Росіянин провів у колонії в цілому 19 років.

У Свердловській області Росії затримали раніше судимого педофіла, який зізнався в зґвалтуванні та вбивстві 11-річної школярки.

Читайте такожГуляли самі ввечері: у Росії педофіл зґвалтував двох школярок в автомобіліПро це повідомили поліції, передає lenta.ru.

Зазначається, що дівчинка пропала вдень 12 листопада. Фахівці, які займалися її зникненням, вийшли на слід передбачуваного вбивці. Ним виявився раніше судимий 40-річний чоловік. Він зізнався, що 12 листопада зустрів дівчинку на вулиці та запросив її додому.

Там зловмисник вчинив над нею дії сексуального характеру, а після задушив школярку. Тіло він закопав недалеко від свого будинку, прикривши гілками дерев.

Росіянин провів у колонії в цілому 19 років за грабіж, вбивство, незаконний обіг наркотиків і розбій. Востаннє звільнився в лютому поточного року та працював у місцевій ритуальній фірмі.

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Автор: УНІАН