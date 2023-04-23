Тепер же він відповів, чи ненашкодить нібито "служба" сина у "Вагнері" кар'єрі Пєскова-старшого у Кремлі.

Ватажок "Вагнера" Євген Пригожин продовжує мусолити тему нібито "служби" сина прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова у його приватній військовій компанії. На запитання, чи не зашкодить Пєскову-старшому "кар'єра" його сина Миколи.

Як повідомляє прес-служба Пригожина, він особисто досить іронічно коментує ситуацію з "найманцем Пєсковим".

"Безумовно, за такий неприємний вчинок, як служба сина у ПВК "Вагнер", Дмитра Сергійовича треба терміново звільнити з посади, тому що він як мінімум порушив корпоративну етику глибинної держави. Діти представників російських політичних еліт і діти представників тієї самої глибинної держави повинні навчатися в Гарварді, Оксфорді і обіймати посади директорів державних підприємств, банків або на кінець бути губернаторами, жвіце-губернаторами. Тому Дмитро Сергійович вчинив дуже погано, давши згоду Миколі на службу до ПВК "Вагнер", - прокоментував Пригожин.

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Пєсков-молодший у "Вагнері"

Напередодні Пригожин відзначився "сенсаційною" заявою - син прес-секретаря РФ Дмитра Пєскова нібито був його найманцем. За версією Пригожина, Микола Пєсков нібито був артилеристом.

Новини про кар'єру у "Вагнері" Миколи Пєскова більш ніж дивують, оскільки восени минулого року моратники російського опозиціонера Олексія Навального подзвонили йому і від імені воєнкома запросили підійти на огляд до військкомату. Втім Пєсков-молодший відмовився.

Російські журналісти з'ясували деталі про "таємну службу" сина Пєскова Миколи у "Вагнері". Як доказ його "вагнерівської кар'єри" росіянам показали скриншот з інтерв'ю найманця з Чебоксарів топ-пропагандисту РФ Володимиру Соловйову.

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