Світлана Іванова з чоловіком Тимуром раніше потрапила в поле зору російського фонду боротьби з корупцією.

Дружина заступника міністра оборони Російської Федерації Тимура Іванова під час повномасштабної війни в Україні розважається на французькому гірськолижному курорті Куршевель. Світлана Іванова спускає нечувані суми на відпочинок.

Журналіст видання "Українська правда" Михайло Ткач опублікував своє розслідування "Куршевель "їх" 2. Українська правда знайшла російську еліту на курорті". За його даними, дружину високопоставленого військового РФ помітили на курорті 8 березня. Жінка проводить час в оточенні співака Валерія Меладзе, а також влаштовує шопінг в бутиках курорту, де далеко не найнижчі ціни.

Подружжя Іванових три місяці тому потрапило на поле зору журналістів російського Фонду боротьби з корупцією. Виявилося, що Світлана з чоловіком витрачають мільйони доларів, мають палаци, елітні авто, коштовності, що свідчить про корупцію, бо не відповідає офіційним доходам.

Так, рік тому Світлана купувала коштовності в Парижі. Влітку 2022 року Світлана та Тимур оформили розлучення, яке вважають фіктивним, бо заступник Шойгу потрапив до санкційного списку ЄС.

Скандали в Куршевелі - що відомо

Російська журналістка Ксенія Собчак 11 січня опублікувала відео з українцями, які влаштували розкішну вечірку в Куршевелі. Пізніше стало відомо, що на скандальне відео потрапив розшукуваний в Україні Сергій Ошеровський.

При цьому учасниця вечірки Аліна Варакута закликала українців "думати головою", адже вона "має право" святкувати свій день народження, як їй хочеться.

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