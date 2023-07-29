Також диктатор цинічно висловився про викрадення українських дітей з окупованих територій.

Російський диктатор Володимир Путін виступив на прес-конференції за підсумками саміту Росія-Африка, не забувши торкнутися теми розв'язаної РФ війни проти України. Зокрема, він заявив, що "противник зупинений і відкинутий", проте всього за кілька хвилин до цього зазначив, що окупанти не можуть припинити вогонь, адже на них наступають.

Заяви Путіна на прес-конференції цитує російське пропагандистське видання ТАСС. Оскільки вона була присвячена саміту Росія-Африка, диктатор не забув "приплести" країни континенту до війни проти України. Так, за його словами, "Африка щиро хоче припинення конфлікту на Україні, пам'ятаючи її по-доброму як частину Радянського Союзу".

Також пролунали такі тези:

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"РФ не може виконати пункт про припинення вогню за Україну, адже саме Київ намагається наступати";

"Серйозних змін оперативної обстановки в зоні спецоперації немає, "противник відвів штурмові підрозділи" на відновлення";

"Українські війська зазнали великих втрат в ході контрнаступу", а також змінили тактику: "бережуть техніку після великих втрат, наступають пішим порядком".

"Українські війська скрізь, де намагалися наступати, зупинені і відкинуті".

Крім того, Путін цинічно висловився про викрадення українських дітей з тимчасово окупованих територій. Цю історію він назвав "роздутою", а викрадення дітей Росією нібито було "порятунком". Він додав, що "жодних проблем з поверненням дітей родичам в Україну немає".

Не залишилася без уваги і улюблена тема диктатора – а саме, "проблеми" Заходу. За словами Путіна, "на Заході "розкидали гроші" в боротьбі з наслідками пандемії, допустивши рекордну емісію, РФ діяла точніше, але ефективніше". Крім того, відмову Німеччини від атомної енергії, вугілля і російського газу президент РФ назвав діями "малоосвічених людей".

"Корінь проблем на світових ринках в помилках Заходу, спроби звалити все на спецоперацію – це просто балаканина язиком", – додав Путін.

Водночас він зазначив, що "зіткнення військових РФ і США ніхто не хоче, але якщо хтось захоче – ми готові".

Війна в Україні: заяви Путіна

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну президент РФ Володимир Путін не раз відрізнявся дивними заявами щодо нашої країни. Зокрема, лунала теза про те, що Україну нібито створив Ленін. За півтора року повномасштабної війни таких заяв назбиралося чимало.

Наприклад, 29 липня 2023 року диктатор заявив, що російські війська відійшли від Києва, тому що їх "попросили" це зробити. А війну в Україні нібито почав Захід.

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