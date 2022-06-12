Одіозний Рогозін відзначився "святковим роликом" під запуск "Сармата" / REUTERS

Очільник Роскосмосу Дмитро Рогозін візначився черговою порцією ядерних погроз цивілізованому світу. Цього разу він привітав країну-окупанта з днем Росії віршем з "Брата 2" на тлі запуску міжконтинентальної балістичної ракети "Сармат".

Відео з'явилося у мережі.

Для "святкового" ролика Рогозін обрав вірш авторства Володимира Орлова "Я узнал, что у меня есть огромная семья". Він продекламував його на тлі військового параду в Москві. Рядок "Всіх люблю на світі я" він прочитав під запуск важкої міжконтинентальної балістичної ракети "Сармат".

Завершив своє привітання одіозний космонавт фразою "Сила в правді".

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Раніше глава Роскосмосу Дмитро Рогозін висловив "дотепний" жарт про "ядерний" удар по країнах НАТО. "У "Сармата" щодо країн НАТО теж немає упередженого ставлення і ворожих намірів. Просто робота така", - заявив Рогозін.

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