Сепаратистка повернулася додому після того, як вивезла із зони бойових дій своїх неповнолітніх дітей.

"Кадирівці" пограбували будинок проросійської мешканки Донецької області, яка кликала російську армію в Україну.

На опублікованому в мережі відео чутно, як жінка близько чотирьох хвилин запитує у "кадирівців", які прийшли у її будинок, чому ті її пограбували.

Українка повернулася додому після того, як вивезла із зони бойових дій своїх неповнолітніх дітей. Але в будинку вона побачила загін бійців Кадирова з автоматами, а в кімнатах - пакети зі своїми речами, які ті намагалися забрати.

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У відповідь окупанти стверджували, що просто переночували, оскільки її сусіди заявили, що тут ніхто не живе.

Тоді жінка спеціально ще раз пройшлася по будинку, знімаючи на камеру безлад і майно, яке "гості" готувалися забрати.

"Хлопців, я думала, ви захищати нас їдете. Я раділа, чесно. Я ж*пу рвала за вас, а ви що робите", - зізналася вона, додавши, що на фронті воює її батько, а брат загинув. Правда, жінка не уточнила, у яких війська проходять службу її родичі.

Пізніше жінка разом з чоловіком з'ясувала, що "кадирівці" винесли також сейф.

Злочини росіян в Україні

З початку повномасштабного вторгнення в Україну росіяни обстрілюють житлові будинки і цивільну інфраструктуру, в результаті чого гинуть цивільні українці, в тому числі діти.

На окупованих територіях російські військові проводять фільтрації, катують і вбивають людей, які займають проукраїнську позицію.

Після звільнення від російських окупантів у населених пунктах знаходять масові поховання та братські могили із закатованими українцями. Також вже сотні дітей були примусово вивезені з України на територію РФ.

14 квітня Верховна Рада визнала дії Росії в Україні геноцидом українського народу і закликала міжнародне співтовариство вчинити так само.

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