Прохання про надання відстрочки в банках просто ігнорують.

Мобілізовані росіяни в черговий раз зіткнулися з тим, що РФ їх просто обманює. Банки відмовляють їм у кредитних канікулах, хоча до цього влада обіцяла, що усі "мобіки" зможуть отримувати відстрочку.

Російські ЗМІ знайшли вже чимало скарг. "Мобіки" масово скаржаться на проблеми з отриманням кредитних канікул. Мало того, така тенденція спостерігається відразу в декількох великих банках РФ.

Так, син мобілізованого чоловіка намагався отримати відстрочку по кредиту свого батька. Однак його ніхто не хотів слухати. У чаті з оператором банку запити і прохання відкрито ігнорувалися, а на гарячій лінії співробітники організації просто кидали слухавку, коли чули прохання про кредитні канікули для "мобіка".

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Ще один банк спочатку прийняв документи і нібито погодився дати відстрочку, проте так її і не надав. Інший "мобік" скаржився, що йому вдалося отримати схвалення банку, проте тільки на словах. Насправді ж за його кредитом вже йде прострочення, за що почала "капати" пеня.

У трьох банках РФ спробували пояснити проблему та поскаржилися на "технічні причини". У "Сбербанку" відзначили, що "поодинокі відмови" нібито були тільки на початку жовтня, коли спостерігався піковий період звернення мобілізованих. Проблеми нібито виникали через"складнощі з оформленням довіреностей".

Однак юристи, яких опитали російські ЗМІ, вважають інакше. Вони стверджують, що обіцяна депутатами РФ процедура надання кредитних канікул насправді недопрацьована.

"Могилізація" в РФ: як Путін обдурив своїх же громадян

Перша брехня прозвучала одразу ж, коли президент РФ оголосив про мобілізацію. Путін назвав її "частковою", а Шойгу стверджував, що повістки отримають тільки близько 300 тисяч чоловіків. Однак в РФ мобілізували куди більше громадян. В указі диктатора був таємний пункт, в якому йшлося про те, що повістки планують вручити мільйону людей.

Друга брехня полягає в тому, що повістки спочатку обіцяли видавали тільки чоловікам з бойовим досвідом. Однак незабаром стало відомо, що на війну забирають навіть інвалідів, багатодітних батьків і студентів.

На цьому брехня не закінчилася. Добровольцям, які вирішили піти на фронт за обіцяну винагороду і відстрочку від кредитів, не дають канікули. І якщо "мобікам" відмовляють через "технічні причини" , то для тих, хто добровільно вирішив стати "гарматним м'ясом", знайшли відмовку серйозніше.

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