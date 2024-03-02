За словами розслідувача, Путін наказав завершити те, що не вийшло чотири роки тому.

Російського опозиціонера Олексія Навального, найімовірніше, знову отруїли. Це і стало причиною раптової смерті.

Таку версію озвучив розслідувач проекту Bellingcat Христо Грозєв в інтерв'ю журналісту Михайлу Зигарю. Саме цей журналіст розслідував перше отруєння Навального отрутою "Новичок". На його переконання, сценарій міг повторитися.

"Я вважаю, що це точно умовний "Новичок". Тому що те, що вони "Новичком" намагалися зробити в 2020 році, дуже ймовірно і можливо спробували закінчити - тим самим способом. Бо інакше залишається чергове незакінчене вбивство "Новичком", у який вони вклали стільки років і стільки грошей, що залишити цю справу незакінченою не можна", - сказав Грозєв.

Розслідувач зазначив, що це припущення не результат розслідування, а його аналітичний висновок. Він також додав, що вбивства політв'язнів та опозиціонерів можуть продовжитися.

"Моє джерело після смерті Олексія натякнуло, що це не останній інцидент. Не хочу робити прогнози, але я реально боюся, що мотивація Путіна була цим вбивством довести Заходу, що він більше не має червоних ліній, і таким чином змусити домовлятися про Україну на своїх умовах", - сказав розслідувач.

Олексій Навальний - що відомо

16 лютого російська влада повідомила, що опозиціонер Олексій Навальний помер у виправній колонії в Заполяр'ї. Виразної причини смерті Кремль так і не назвав, стверджуючи, що Навальний помер з природних причин.

Тривалий час керівництво колонії відмовлялося видавати тіло Навального його матері, шантажуючи її і вимагаючи погодитися на таємний похорон. Зрештою тіло все ж віддали рідним.

1 березня Навального поховали на Борисовському кладовищі в Москві. Попрощатися з політиком прийшли тисячі, якщо не десятки тисяч небайдужих росіян. Вони скандували "Ні війні" і "Путін - вбивця".

Вас також можуть зацікавити новини: