Чоловік убив сім'ю своєї коханої, з'ясували журналісти.

У Республіці Хакасія (входить до складу Російської Федерації) в селі Джирим колишній ув'язнений, місцевий житель – 36-річний Федір Панов – жорстоко зарізав п'ятеро осіб, зокрема, 8-річну дівчинку, через ревнощі. Жертви були знайдені у будинку.

Зловмисник був закоханий в дочку вбитої жінки, кохана його "відшила", і він розлютився й пішов на злочин, повідомляє Telegram-канал LIFE SHOT.

За його відомостями, кохана Панова – 30-річна Марина, вони зустрічалися та разом випивали. Чоловік часто приходив у гості до її рідних.

Влітку Марина поїхала на заробітки. У середу, 4 серпня, Панов подзвонив дівчині, вони посварилися, і Марина сказала, що не хоче більше з ним говорити, а також зізналася у зраді. Чоловік нібито "сказився" через ревнощі, пив всю ніч, а вранці пішов до рідних дівчини й перерізав їм горло.

"...Вдома він збирався повіситися, але передумав та пішов до приятеля. Звідти подзвонив Марині та заявив, що вбив її сім'ю...", – наголошується у повідомленні.

Марина говорила правоохоронцям, що у неї нікого не було, крім Панова, і про зраду вона "просто ляпнула".

Масове вбивство в Росії – кого убито:

Зловмисник позбавив життя Світлану І. (56 років), її сина, якому було 19, та внучку. Також вбито 58-річного співмешканця жінки Володимира Х. та його брата-близнюка.

Що відомо про Федора Панова

Панова раніше судили за грабіж та вбивство. У 2004 році суд засудив його до 16 років та 10 місяців в'язниці за те, що він перерізав горло жінці та її дочці.

Чоловік вийшов з в'язниці у лютому. Зловмисник прийшов у своє село пішки через всю Хакасію. Будинок чоловіка був закинутим. Панову допомагали облаштуватися місцеві жителі – давали речі.

Чоловік хвалився, що легко може відрізати голову людині.

Нагадаємо, 5 серпня стало відомо, що в селі Джирим на території одного з домоволодінь знайшли мертвими п'ять осіб. Підозрюваного у скоєнні вбивства затримали. Можливому зловмиснику загрожує довічне ув'язнення.

Автор: Екатерина Присяжнюк