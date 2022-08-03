Датою смерті сина в ньому вказано день, коли затонув крейсер, – 13 квітня.

Батько 20-річного моряка із затонулого крейсера "Москва", який вважався зниклим безвісти, Дмитро Шкребець отримав свідоцтво про смерть сина через 110 днів.

Про це Шкребець розповів у Вконтакте.

"Шкребець Єгор Дмитрович, матрос строкової служби за призовом, старший вістовий служби постачання, офіційно визнаний Генеральним штабом учасником бойових дій - загинув. Тепер і документально", - написав Шкребець-старший.

Датою смерті сина в ньому вказано день, коли затонув крейсер, – 13 квітня.

Дмитро Шкребець активно цікавився долею екіпажу крейсера "Москва", на борту якого під час удару ЗСУ перебував і його син-окупант.

Водночас чоловік підтримував війну проти України.

Після кількох постів у соцмережах росіянином, своєю чергою, почали цікавитися правоохоронні органи РФ.

Потоплення крейсера "Москва"

Флагман Чорноморського флоту, ракетний крейсер "Москва" затонув у водах Чорного моря 13 квітня - після влучання у нього ракет "Нептун". Точне число загиблих і тих, хто вижив, російське військово-політичне керівництво приховує.

За словами родичів моряків, крейсер прямував до Одеси на висадку десанту.

Втрата крейсера, за даними ЗМІ, обійшлася Росії у 750 мільйонів долар.

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