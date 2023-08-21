Через технічний регрес виробництво цих бомбардувальників більше неможливе.

Атака на аеродром Сольці спровокувала справжню істерику у російських "воєнкорів". Відразу кілька пропагандистів заявили, що Росія більше не зможе замінити знищений бомбардувальник Ту-22М3.

Зокрема, про це пишуть Z-канали "Рыбарь" та "Живов Z". За їхніми словами, РФ більше не може випускати такі "пташки" через деградацію та відсталість виробництва.

"Ми втратили літак, який більше не зможемо побудувати через технічний регрес", - пишуть пропагандисти.

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Атака на аеродром в Сольцях

Як повідомляв УНІАН, 19 серпня стало відомо про атаку дрона на військовий аеродром Сольці у Новгородській області, де базуються ракетоносці-бомбардувальники Ту-22М3. У Міноборони РФ заявили, що в результаті пожежі пошкодження отримав один літак.

У той же час, на думку експертів, в Росії схильні занижувати втрати, так що пошкоджених літаків могло бути більше. За свідченнями очевидців, пошкоджено було щонайменше два літаки.

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