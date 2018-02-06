Учені прогнозують глобальну катастрофу через ртуть у вічній мерзлоті

За словами вчених, вічна мерзлота виявилася в два рази "ртутнішою" від решти біосфери.

Геологи оцінили вміст ртуті в ґрунті в областях вічної мерзлоти і виявили, що в них міститься приблизно в два рази більше ртуті, ніж у решті ґрунту, а також океанах та атмосфері разом узятих.

Через танення мерзлоти в результаті глобального потепління велику кількість ртуті може вивільнитися і завдати шкоди екосистемам, передає N+1, посилаючись на дослідження в Geophysical Research Letters.

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Виявилося, що сумарно в областях вічної мерзлоти, за оцінками вчених, є близько 800 кілотонн ртуті, що приблизно в 10 разів більше, ніж загальний викид ртуті внаслідок діяльності людини за останні 30 років. Крім того, це значення у понад 2 рази перевищує сумарний вміст ртуті в інших місцях, включаючи ґрунт, океан й атмосферу.

За словами авторів дослідження, під час танення вічної мерзлоти (а воно поступово відбувається) вивільнена ртуть, яка протягом приблизно тисячі років перебувала у "замороженому" стані, може досить сильно вплинути на екосистеми Північного півкулі. При цьому, оскільки сучасні моделі сильно недооцінюють вміст ртуті в областях вічної мерзлоти, вони теж повинні бути частково переглянуті.