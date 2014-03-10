Австралія створює науковий центр із боротьби з космічним сміттям

Дослідницький центр співпраці з вирішення екологічних проблем космічного простору - таку назву отримав новий науковий центр Австралії, який буде створений на базі обсерваторії Маунт-Стромло, розташованої неподалік від Канберри, повідомляє ИТАР-ТАСС.

Вартість цього проекту становить 150 млн австралійських доларів (близько 135 млн доларів США). Уряд виділяє на його реалізацію 20 млн, а головний внесок зроблять приватні компанії та наукові організації Австралії, США та Японії.

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"Головне завдання проекту - відстежувати і, в кінцевому рахунку, знищувати космічне сміття, - сказав науковий керівник нового центру Бен Грін. - Зараз на навколоземній орбіті знаходиться близько 300 тис. одиниць такого сміття - від уламків загиблих супутників до кріпильних болтів та інших деталей, "занесені" в космос людиною. Із подальшим освоєнням космосу загроза зіткнень супутників з різного роду "мотлохом" стає все більш реальною.

"Австралія є однією з найбільш уразливих країн щодо подібних космічних проблем, - підкреслив Грін. - Населення нашої країни розкидане по величезній території, ось чому ми в дуже великій мірі залежимо від космічних технологій зв'язку".

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Професор Австралійського національного університету Метью Коллесс повідомив, що новий центр спочатку буде просто збирати та каталогізувати інформацію про вже наявний на навколоземній космічній орбіті смітті. "Однак згодом, із розвитком технології, ми сподіваємося приступити до ліквідації цього сміття за допомогою лазерів, - пояснив учений. - Якщо ми зуміємо збільшити потужність лазерів, то отримаємо можливість використовувати їх для знищення невеликих шматків космічного сміття, "підштовхуючи" їх ближче до Землі, щоб вони згорали у верхніх шарах атмосфери".

Планується, що новий центр почне роботу в середині 2014 року.