Наразі Японія працює над методом очищення космосу від сміття.

У космосі наразі знаходиться дуже багато сміття. За останніми оцінками, наразі на орбіті навколо Землі може перебувати понад 25 тисяч об'єктів. До цього люди не бачили це сміття зблизька, аби дізнатися, як життя в космосі, впливає на створені людиною об'єкти, пише Quartz.

"Зонд, запущений японськими дослідниками, провів кілька місяців, слідуючи за неіснуючим ступенем ракети, згідно з повідомленням Ars Technica. Тепер зонд надіслав свої висновки, які показують стан старіючої ракети-носія в задовільних деталях. Ракета, про яку йдеться, була запущена в космос понад 15 років тому. Вона має понад 35 футів у поперечнику, важить приблизно три тонни і була залишена плавати над Землею, і всі сподіваються, що вона не зачепить там нічого іншого", - зазначають у матеріалі.

У виданні додали, що наразі Японія працює над методом очищення космосу від сміття, який розпочався з місії Active Debris Removal by Astroscale-Japan. За інформацією Ars Technica, місія почалася у лютому, в її межах зонд виявив непрацюючу ракету та відстежив її слід над Землею.

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"ADRAS-J сфотографував верхній ступінь ракети H-IIA з відстані кількох сотень метрів, а потім віддалився. Це було перше публічно оприлюднене зображення космічного сміття, зняте з іншого космічного апарату за допомогою операцій зближення і зльоту. Відтоді Astroscale здійснив складніші маневри навколо розгінного блоку H-IIA, який не контролювався з моменту розгортання японського супутника для дослідження клімату в січні 2009 року. Минулого місяця Astroscale спробував здійснити 360-градусний обліт ракети H-IIA, але космічний корабель здійснив автономну зупинку на третині маневру після того, як виявив аномалію положення", - пояснюють у матеріалі.

З того часу науковці виявили та виправили проблему, яка призвела до переривання останнього польоту, і повернулися до марної ракети, аби побачити, в якому вона стані. Водночас приватна компанія Astroscale, що стоїть за програмою, поділилися декількома знімками зблизька неіснуючого корабля, коли він падає над Землею.

Видання зауважує, що ракета, розміром як міський автобус, швидше за все, перебуває в гарному стані, адже її зовнішня оболонка не пошкоджена. Також Ars Technica повідомляє, що вона має вигляд "напрочуд схожої на те, як виглядала під час запуску".

Крім оцінки фізичного стану ракети, команда також спостерігала за тим, як неіснуючий апарат поводиться у космосі, відстежуючи його швидкість обертання, аби одного разу спланувати, як його можна буде забрати з неба.

"Це наступний етап програми ADRAS-J, але він буде незрівнянно складнішим, оскільки апарати, які планується зняти з орбіти, ніколи не були призначені для стикування або збирання з космосу. Для того, щоб захопити і видалити космічне сміття, програма розробляє апарат другого покоління, який буде здатний захоплювати орбітальне сміття. Дані з цієї місії будуть використані для планування наступного етапу очищення космосу", - підкреслили у матеріалі.

Космос - останні новини

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Також повідомлялось, що китайські науковці знайшли на супутнику молекули води. Вчені кажуть, що такий тип води може стати потенційним "ресурсом для заселення Місяця".

"Відкриття гідратованого мінералу на місці посадки "Чан'е-5" є захоплюючим і сприятиме подальшому розширенню нашого розуміння реакцій породи з парою в місячній корі і на поверхні Місяця", - повідомив головний науковий співробітник Місячного і планетарного інституту в Техасі, який не брав участі в дослідженні, Девід А. Крінг.

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