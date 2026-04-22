Вчені знайшли літій у мінералі, відомому як 'золото дурнів': нове відкриття

Вони кажуть, що ця знахідка може на завжди змінити світову енергетику.

Вчені виявили великі запаси літію в мінералі піриті, який раніше вважали марним відходом. Про це повідомляє ScienceDaily із посиланням на дослідження Університету Західної Вірджинії.

Як йдеться у матеріалі, дослідники проаналізували 15 зразків сланцю, що утворився близько 380 мільйонів років тому в басейні Аппалачів.

У складі породи знайшли пірит – мінерал, відомий як "дурне золото". На подив фахівців, саме всередині нього ховався літій, що є критично важливим для виробництва акумуляторів.

За словами Шейлі Бхаттачар'ї, осадового геохіміка, яка працювала над проєктом, команда виявила значні кількості літію всередині піриту в сланці – "що є нечуваним".

На її думку, це відкриття є унікальним, оскільки раніше науці було мало відомо про зв'язок літію із сірконасиченими мінералами.

"Я намагаюся зрозуміти, як літій і пірит можуть бути пов'язані між собою", – пояснила вона у коментарі для медіа.

Як зазначають дослідники, такий спосіб видобутку може бути значно екологічнішим за традиційні шахти. Використання промислових відходів та старих сланцевих порід дозволить отримувати метал без створення нових кар’єрів.

За наявними даними, попит на літій стрімко зростає через перехід на електромобілі та сонячну енергію.

Хоча дослідження ще на ранній стадії, воно дає надію на дешевший та чистіший видобуток.

"Ми можемо говорити про сталу енергію, не використовуючи багато енергетичних ресурсів", – підсумувала Бхаттачар'я.

