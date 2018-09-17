Неопалима Купина: що не можна робити у свято ікони Божої Матері

У християнстві Неопалима Купина стала прообразом Богоматері, що символізує непорочне зачаття Діви Марії. Ікона «Неопалима Купина» шанується як заступниця під час пожеж.

17 вересня відзначається свято ікони Божої Матері, так званої «Неопалима Купина». За переказами, у вигляді тернового куща, що горить, але не згорає Мойсею явився Бог, щоб закликати пророка вивести народ Ізраїля з Єгипту.

У християнстві Неопалима Купина стала прообразом Богоматері, що символізує непорочне зачаття Діви Марії.

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Образ відомий з ранніх століть християнства. Спочатку «Неопалима Купина» зображувалася у вигляді палаючого куща з укладеним в ньому образом Богоматері (зазвичай в типі Оранти) і схиленим на коліна пророком Мойсеєм перед ним. Пізніше, вже в XVI столітті, склався досить складний символіко-алегоричний образ у вигляді восьмикутної зірки.

У центрі ікони розташовується зображення Богоматері з немовлям, яка, як правило, тримає в своїх руках ряд символічних атрибутів, пов'язаних з старозавітними пророцтвами.

Інша тема ікони — служіння ангелів Богоматері і поклоніння небесних сил чудесного народження Бога від Діви — їхнє зображення розташовуються в променях восьмикутної зірки; серед них — архангели і безіменні ангели — уособлення стихій, відомі з Розумної Палеї, Книги Еноха та інших апокрифічних творів.

У цілому ця тема знайшла своє відображення в багатьох богослужбових текстах, звідки, очевидно, і була запозичена.

Ікона «Неопалима Купина» шанується як заступниця під час пожеж. 12 вересня 2008 року президент України підписав указ, який встановив новий професійне свято — День рятувальника України, що відзначається в день святкування ікони Божої Матері «Неопалима Купина».

Що можна і що не можна робити на це свято

У народі Неопалиму Купину цілком природно вважали охоронницею від пожежі і блискавки. Відповідну молитву виголошували в це свято. Крім того, існував звичай у разі пожежі обходити довкола палаючого будинку з іконою Богородиці Неопалимої Купини.

Наші предки знали багато повір'їв, пов'язаних з пожежами, які були найстрашнішим лихом для селян поряд з неврожаєм.

Наприклад, говорили, що пожежу, викликану блискавкою, можна загасити молоком від чорної корови, квасом або пивом. Вірили також, що якщо кинути в палаючий будинок білого голуба, то полум'я згасне.

Врятувати від грозового пожежі могли чорна собака або кішка, що живуть в будинку. Існували й особливі прикмети: пожежу віщували миші, що біжать по підлозі; зозуля, що летить по селу; заєць, той, що біжить по селищу.

Цікаво, що пожежну бочку не можна було тримати у повній справності; говорили, що бути готовим до пожежі — спокушати бога. В цей час жінки починали викопувати цибулю, а чоловіки обходили сінники і тикали в них вилами — щоб прогнати із сіна «гнетуху» і «трясуху», духів хвороби, які можуть взимку напасти на худобу. Так само вилами тикали в сухий мох, якщо будували будинок.