Історія Хеловіна: як моторошне кельтське свято підкорило весь світ (фото, відео)

Свято нечисті та мерців тепер відзначають у всіх куточках планети.

31 жовтня весь світ святкує Хеловін – свято демонів, потойбічних сил та мерців, коріння якого сягають давніх кельтських традицій. УНІАН з'ясував, як вірування та обряди ірландських язичників здобули популярність в усьому світі.

Хеловін: історія свята

Вже понад двох тисяч років тому племена кельтів, що населяли території Центральної та Західної Європи, відзначали Самайн – свято, присвячене завершенню збору врожаю. Гуляння Самайна тривали сім днів. Давні кельти вірили, що в цей час мертві можуть знаходитись серед живих, і навіть спілкуватися з ними.

Завершення сільськогосподарського року та наближення зими міцно асоціювалися з ідеєю смерті. У ці дні кельти вбиралися у костюми демонів та духів природи, щоб потойбічна нечисть приймала їх за своїх і не завдавала шкоди. Крім цього, духам приносили в жертву солодощі.

При поширенні християнства, яке оголосило 1 листопада Днем всіх святих, церква запозичила ряд язичницьких звичаїв. Пастві дозволялося ходити від будинку до будинку, випрошуючи їжу в обмін на молитву за мерців.

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З християнством було пов'язано і виникнення сучасної назви свята – «вечір перед Днем усіх святих» (англ. - All Hallows' Eve, надалі скорочене до Halloween).

Своїх основних рис свято почало набувати у XVI столітті – в цей період у Великій Британії діти та дорослі (переважно біднота) в ніч на 1 листопада ходили по хатах у масках, випрошуючи частування та творячи дрібні капості. До початку ХХ століття здобула популярність і традиційна сьогодні атрибутика Хеловіна – карнавальні костюми та різьблені гарбузи.

В той же час, в період масової еміграції ірландців і шотландців в Америку, свято почало поширюватися за межами Західної Європи. Надалі воно знайшло прихильників у всьому світі, а з падінням «Залізної завіси», почало набувати популярності і в Україні.

Символи Хеловіна

Одним з ключових символів страшного свята є порожній гарбуз з вирізаною на ній «примарною» посмішкою. З настанням темряви в такому гарбузі запалюють свічку. Мало хто знає, що на Заході цю прикрасу називають «Ліхтарем Джека».

Згідно з легендою, Джек – це нещасний, якого не захотіли пустити ані в Рай, ані в Пекло. Все що йому дали – вогник, аби він не замерз у своїх нескінченних поневіряннях. А щоб він не згас, Джек помістив його в ліхтар, зроблений з гарбуза.

До Хеловіну «Ліхтарями Джека» активно прикрашають будинки, вулиці та інтер'єри.

Найважливішим елементом Хеловіна сьогодні є його карнавальна складова. Діти та дорослі в цей вечір надягають моторошні костюми, видаючи себе за найрізноманітнішу нечисть. У середні віки костюми були нейтральними, але в ХХ столітті свято зазнали на глибокого впливу масової культури. Люди вбираються примарами, вампірами, демонами, відьмами та зомбі, а крім того – персонажами улюблених книг, ігор та фільмів.

В англомовних країнах діти в костюмах традиційно випрошують у житлових будинках солодощі. Ця гра називається «солодощі або капость» (trick-or-treating). Якщо господар відмовляється пригостити чимось візитерів, вони можуть зробити йому якусь дрібну капость.

Хеловін-2018

Наразі Хеловін став одним з найпопулярніших свят світу, поширившись далеко за межі англомовного та християнського світу. У кожній країні свято нечисті обростає унікальними персонажами та віруваннями. Як зазначалося в матеріалі УНІАН, свято масштабно відзначають, зокрема, в Японії, Китаї, Мексиці, Іспанії та багатьох інших країнах світу.

В Україні свято з роками також здобуває все більшої популярності, стаючи регулярним приводом для безлічі тематичних вечірок та креативних заходів, подібних до «параду зомбі» або сатанинського «Балу у Воланда». УНІАН раніше писав, де відзначити Хеловін-2018 в Києві.