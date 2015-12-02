СБУ передасть всі радянські архіви Інституту національної пам'яті
Служба безпеки України продовжує відкривати свої архіви для загального доступу і закликає інші силові відомства зробити те ж.
Як передає кореспондент УНІАН, про це голова СБУ Василь Грицак заявив на брифінгу.
За його словами, відкриття матеріалів Державного галузевого архіву СБУ та передача їх в Український інститут національної пам'яті здійснюється на виконання закону про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років.
Грицак заявив, що будуть передані в Інститут національної пам'яті всі без винятку матеріали з 1917 по 1991 рік.
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У той же час він зазначив, що багато матеріалів, які повинні бути розсекречені на виконання вимог вищезазначеного закону, знаходяться також в архівах інших силових структур, зокрема Служби зовнішньої розвідки, МВС.
"Відкриття архівів до 1991 року є тестом на зрілість тих відомств, які містять такі матеріали. Розкриття матеріалів, що зберігаються у наших колег, сприятиме відновленню історичної справедливості", - сказав глава СБУ.
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У свою чергу, директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович зазначив, що найбільш повно в архіві СБУ збереглися документи 20-30-х років XX століття. Що стосується матеріалів 70-80-х років, то вони частково були знищені КДБ СРСР наприкінці 1980-х років.