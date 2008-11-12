Середня ставка за іпотечними кредитами зросла до 18%

Середня процентна ставка за іпотечними кредитами за жовтень зросла, порівняно з вереснем, на 0,33% - до 18%.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила виконавчий директор компанії «КредитСвіт» Любов СЛОБОДЕНЮК.

За даними компанії, розмір мінімальної ефективної процентної ставки по іпотеці за жовтень, порівняно з вереснем, зріс на 0,78% - до 14,99%.

При цьому розмір максимальної ефективної процентної ставки в жовтні ц.р. склав 26%, що на 0,32% більше показника у вересні.

“Іпотечний фінансовий індикатор”, розроблений компанією, дає можливість простежувати динаміку поведінки ефективної процентної ставки стандартного іпотечного кредиту, а саме кредиту на придбання нерухомості строком на 20 років з першим внеском 15% у доларах.

Л.СЛОБОДЕНЮК зазначила, що незначне зростання ставок за іпотечними кредитами викликане тим, що багато банків декларують свої ставки, а кредити не видають.

За її даними, на сьогодні іпотечні кредити зі ставками в межах 18-22% видають "Правекс-банк", "Універсальний" і "Міжнародний іпотечний банк".

Експерт додала, що з 1 листопада багато банків значно підвищили процентні ставки по іпотеці і ще більш посилили умови (50% перший внесок) отримання кредитів.

При розрахунку індикатора компанія використовувала дані про процентні ставки з іпотечного кредитування 20 українських банків, серед яких, - «OTP», «Альфа Банк”, “UniCreditBank», «Міжнародний іпотечний банк”, «Надра”, «Правекс”, «Перший Український Міжнародний банк”, «Райффайзен банк Аваль”, «ТАС-Комерцбанк”, “Укргазбанк”, «Укрсиббанк”, «Укрсоцбанк”, «Universal», “Erste», «SEB», «Електрон банк”, «ВТБ», «Кредитпромбанк», «Вабанк», «Форум».

Індикатор розроблений на основі методології розрахунку ефективної процентної ставки за іпотечними кредитами Європейської іпотечної федерації.

Довідка УНІАН. Фінансово-консультаційна компанія «КредитСвіт» надає послуги професійного підбору і оформлення фінансових продуктів для фізичних і юридичних осіб України. Компанія працює з 20 українськими банками.

Мета компанії - моніторинг фінансового ринку і надання кінцевому споживачеві реальної картини кредитних пропозицій з подальшим оформленням фінансового продукту на безплатній основі.