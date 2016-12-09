"Львів на долонях": тепер незрячі зможуть "побачити" міську ратушу (фото)
16:42, 09 грудня 2016Суспільство
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Львівську ратушу можна тепер буде "побачити" незрячим.
Ратушу "побачать" й незрячі / facebook.com/andriy.sadovyi
Про це на своїй сторінці у Facebook написав мер Львова Андрій Садовий.
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Він розповів, що спільно з Українською спілкою інвалідів встановили бронзовий макет міської управи з описом шрифтом Брайля.
"Подібні макети довелось бачити в багатьох містах Європи. Ратуша - перша, будуть наступні", - йдеться у його повідомленні.
"Скульптуру створено у масштабі 1:130, аби, торкаючись, незрячі могли максимально відтворити в уяві, як виглядає чи не найважливіший будинок у місті", – розповів Galinfo автор макету, скульптор Василь Одрехівський.
Ратушу "побачать" й незрячі / facebook.com/andriy.sadovyi
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