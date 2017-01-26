Судді поглиблювали протистояння під час Революції гідності своїми рішеннями про заборону мирних зібрань - Горбатюк

Як передає кореспондент УНІАН, про це керівник Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк сказав під час круглого столу на тему: “Третя річниці вбивств на Майдані: болючий досвід та наслідки регуляції свободи мирних зібрань”.

Він зазначив, що за результатами розслідування подій на Майдані “повідомлено про підозру 350 особам, стосовно 221 особи обвинувальні акти направлені до судів, і серед них, зокрема, 48 високопосадовців, 190 правоохоронців, 19 слідчих, 12 прокурорів та 14 суддів, які приймали чи вчиняли ті чи інші незаконні рішення або дії стосовно протестувальників з метою перешкоджання проведенню мітингів і зборів”.

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За словами Горбатюка, у ході розслідування відповідних кримінальних проваджень були отримані статистичні дані, які свідчать, що представники режиму екс-президента Віктора Януковича докладали максимум зусиль, щоб забороняти мирні зібрання громадян. Так, у 2010 році судами було заборонено 82,9% запитів на проведення мирних акцій, у 2011 — 87,1%, у 2012 — 87,7%, у 2013 — 81,8%.

Водночас Горбатюк зазначив, що після Євромайдану ці тенденції почали змінюватися, але “різкого зламу” не відбулося, - у 2014 році заборона була встановлена на 75,9% запитів на проведення мирних акцій, у 2015 – на 52,6%, в першій половині 2016 року – на 50%.

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Горбатюк наголосив, що саме судді внесли свою частку в ескалацію подій, зокрема, за його даними, у період з 21 листопада по 30 листопада 2013 року було винесено 51 судове рішення про заборону проведення мирних акцій.

За його словами, на сьогодні слідство розглядає версію, що суди забороняли проведення акцій за вказівками тодішнього керівництва держави.

“У більшості регіонів України судами за поданнями облдержадміністрацій чи міськадміністрацій виносилися рішення про заборону мирних зібрань”, - наголосив Горбатюк.

В той же час він зазначив, що з 30 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року судами було винесено 50 рішень про заборону проведення мирних зібрань.

Горбатюк підкреслив, що такі рішення судів були необхідні владі, щоб правоохоронні органи могли застосовували силові методи проти мітингувальників.

При цьому він нагадав, що перший «найбільш жорстокий розгін мітингу» 30 листопада 2013 року на Майдані Незалежності у Києва відбувся без рішення суду.

За його словами, саме за цими подіями висунуто обвинувачення 16 особам, починаючи від колишнього президента, секретаря РНБО, його заступника, міністра внутрішніх справ України, його заступника та керівництва київської міліції.

Як повідомляв УНІАН раніше, Генеральна прокуратура оголосила в розшук колишнього міністра оборони Павла Лебедєва за підозрою в сприянні силовикам при розгоні Євромайдану.

"Департамент спецрозслідування розслідує кримінальну справу стосовно Лебедєва за підозрою в тому, що він у складі злочинної організації колишнього президента Віктора Януковича, використовуючи своє службове становище, сприяв правоохоронцям у придушенні протестних акцій активістів Євромайдану", - йдеться в повідомленні. Екс-міністру інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 255 (участь у злочинній організації, створеній із метою вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину) Кримінального кодексу.