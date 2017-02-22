У Харкові з'явилися нові вулиці (список)

Таке рішення було прийнято сьогодні, 22 лютого, на сесії Харківської міськради, передає SQ.

Вулиці від Кільцевого проїзду вздовж Тернового яру в південно-східному напрямку, яка не мала назви, дали назву "вул. Терновий Яр".

Вулицю знову названої вул. Терновий Яр у південному напрямку назвали вул. Свідзинського.

Перший на південь безіменний провулок від нової вул. Свідзинського в східному напрямку назвали "1-й провулок Свідзінського".

Безіменний другий провулок на південь від вул. Свідзинського в східному напрямку - "2-й провулок Свідзінського".

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З проханням назвати одну з вулиць на честь українського поета Володимира Свідзінського до міської ради звернулися представники Національної спілки письменників України та Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Тараса Шевченка.

Довідка. Володимир Свідзінський, український поет і перекладач. У жовтні 1925 р. переїхав до Харкова, де працював літературним редактором у журналі "Красный путь", з листопада 1930 року — в газеті "Червона армія".

Перекладав з французької, іспанської, польської мов. Серед його перекладів — "Слово о полку Ігоревім" (1938 рік), комедії Аристофана (видані в 1939 році).

У Харкові Свідзинський видав другу поетичну збірку "Вересень" (1927). Остання збірка "Поезії" вийшла у 1940 році в Києві, готував наступну збірку "Медобір".

В жовтні 1941 року, коли німецькі війська наближалися до Харкова, НКВС заарештувало кілька представників української інтелігенції, в тому числі Свідзинського. Разом з іншими арештантами його погнали під конвоєм на схід. Володимир Свідзінський загинув у селі Непокрите, коли в'язнів загнали в покинуту господарську будівлю, яку облили бензином і підпалили.