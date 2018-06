Анджеліна Джолі разом з українкою зняли мультфільм для дорослих, зірка представила стрічку на фестивалі в Торонто

Анджеліна Джолі стала продюсером мультфільму, котрий було знято за сценарієм дівчини родом з закарпатського містечка Берегове на ім'я Аніта Дорон.

Спільна робота українки та Джолі має назву "Годувальниця", а її прем'єра відбулася нещодавно на відомому кінофестивалі у Торонто. На дебют анімаційної стрічки прибула і сама 42-річна Анджеліна, передає Film.com.ua.

Як стало відомо, сценарій фільму збудовано навколо книги письменниці з Канади Дебори Елліс. У центрі стрічки дівчинка Парван, котра змушена вийти заміж за хлопця, аби допомагати сім'ї у складний час, коли її батька арештовують і садять в тюрму. Усе це відбувається в Афганістані, під режимом талібів.

Варто відзначити, раніше Аніта вже мала досвід у написанні сценаріїв: у 2012 році вона стала авторкою фільму "The Lesser Blessed", а також написала сценарії для стрічок "Кінець тиші", "Європа", "Схід" (The End of Silence, Europa, East).