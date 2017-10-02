Обшуки в анексованому Криму: затриманих звинувачують в екстремізмі

Кримчан, у яких 2 жовтня пройшли обшуки, звинувачують у створенні екстремістського осередка. Про це «Крим.Реалії» повідомив координатор Кримської контактної групи з прав людини Абдурешит Джеппаров.

«Крім Талята Абдурахманова, взяли ще людей, їм висувають статтю 282.1 КК Росії – організація екстремістського осередка», – заявив правозахисник.

За його словами, зараз кримчани – усього четверо осіб – перебувають в будівлі російського управління ФСБ у Криму разом з адвокатами.

Про те, що затримані російськими силовиками кримські татари знаходяться у будівлі ФСБ в Сімферополі, повідомляє і громадське об'єднання «Кримська солідарність» на своїй сторінці у Facebook.

«На даний момент відомо, що у будівлі ФСБ (Сімферополь, бульвар Франка) знаходяться всі четверо затриманих: Ренат Сулейманов, Арсен Курбедінов, Сейран Мустафаєв, Талят Абдурахманов (1953 р.н.)», - йдеться в повідомленні.

В інформації також йдеться, що до рідних затриманих вийшов адвокат Едем Семедляєв і повідомив, що «всіх затриманих об'єднали в одну справу і пропонують їм співпрацювати зі слідством в обмін на більш м'який запобіжний захід».

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Раніше сьогодні з’явилася інформація, що вранці у селі Мельничне Білогірського району окупованого Росією Криму затримали 64-річного Талята Абдурахманова і відвезли в невідомому напрямку. Також в селищі Молодіжному Сімферопольського району в будинку кримчанина Рената Сулейманова люди в масках провели обшук і кудись його відвезли.

ЗМІ анексованого Криму 2 жовтня також повідомили, що на півострові ліквідували три осередки ісламської організації «Таблігі Джамаат».

«Таблігі Джамаат» – аполітичний релігійний рух, організований в 1926 році в Індії. Головною метою руху вважається духовне перетворення в ісламі широких мас людей і звернення до мусульман незалежно від їх соціального і економічного статусу. У 2009 році Верховний суд Росії визнав організацію екстремістською і заборонив її діяльність.

Після анексії Росією українського Криму на півострові Федеральна служба безпеки Росії проводить регулярні обшуки та допити журналістів, активістів, громадських діячів. Правозахисники характеризують це як «боротьбу з інакомисленням».