Викрито схему конвертації з використанням загублених паспортів

У Житомирі податківці ліквідували злочинне угруповання, яке незаконно конвертувало понад 10 млн. грн. з використанням загублених паспортів громадян.

Про це УНІАН повідомили у ДПА в Житомирській області.

Організатори конвертаційного центру створили злочинну схему, куди увійшли 8 підприємств Житомира та Києва з ознаками фіктивності. Під час незаконних операцій четверо зловмисників реєстрували на загублені паспорти громадян України суб’єкти господарчої діяльності та відкривали рахунки в банках. Податківці вже встановили 10 підприємств, які замовляли зловмисникам операції з незаконної конвертації готівки, йдеться в повідомленні.

Під час обшуків у зловмисників вилучено печатки суб’єктів господарювання, бухгалтерію, чисті бланки з відбитками печаток з ознаками фіктивності, комп’ютери з тіньовою бухгалтерією й системами управління банківськими рахунками фіктивних підприємств та інші докази їхньої злочинної діяльності.

Наразі за цим фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.