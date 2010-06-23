Кабмін викрив корупційну схему

Посадовці Кабінету міністрів України викрили у Держспоживстандарті корупційну схему у сфері державної системи сертифікації.

Як повідомили УНІАН в Бюро у справах антикорупційної політики Секретаріату Кабміну, зокрема, листом державного підприємства “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості”, яке віднесено до сфери управління Держспоживстандару, від 20 травня 2010 року №1-10/8-3781 з посиланням на накази Держспоживстандарта від 14 травня 2010 р. № 148 “Про врегулювання порядку формування, функціонування та користування Реєстром державної системи сертифікації УкрСЕПРО” і № 149 “Про удосконалення порядку проведення експертизи документів, поданих для реєстрації у державній системі сертифікації УкрСЕПРО”, керівникам органів з сертифікації направлено до розгляду та підписання додаткові угоди до договору виконання робіт з експертизи документів та до договору виконання робіт з внесення відомостей до Реєстру системи сертифікації УкрСЕПРО. В цих угодах містяться нові тарифи, значно вищі за попередні. Крім того, як вбачається з додаткових угод, підрядником робіт є зазначене державне підприємство.

Таким чином, фактично без належного обґрунтування було введено додатковий вид оплачуваних робіт – експертизу сертифікатів, право на визначення цін на надання послуг делеговано державному підприємству “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості”. Результатом стало суттєве підвищення ціни на реєстрацію сертифікатів у системі УкрСЕПРО. Так, ціна експертизи сертифікації на деякі види продукції сягнула 60 тис. грн. (попередньо становила 14,4 грн.).

За дорученням прем’єр-міністра Миколи АЗАРОВА, Мінекономіки спільно з Мін`юстом, Антимонопольним комітетом проведено аналіз вищезазначених наказів і встановлено, що ці накази видано Держспоживстандартом незаконно, без погодження з Держкомпідприємництва та Антимонопольним комітетом та без належної реєстрації в Мін`юсті, оскільки зазначені накази зачіпають права, свободи та законні інтереси громадян, прийняття цих наказів створило умови для виникнення корупційних ризиків.

За результатами перевірки накази скасовано, корупційну схему ліквідовано.