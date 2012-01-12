У Запоріжжі встановили біл-борд зі Сталіним (фото)

У центрі Запоріжжя встановлено біл-борд з фото Сталіна і написом «Я вбив мільйони українців! А за що тобі поставлять пам`ятник?».

Плакат розміром 3 на 6 м на одній з будівель сьогодні вдень розмістила група запорізьких журналістів, які у грудні 2011 року вже розміщували в місті антисталінський біл-борд із зображенням Гітлера, що вимагає встановити пам`ятник і йому.

За словами редактора місцевої газети "Суббота плюс" Богдан ВАСИЛЕНКО, ініціатори акції переслідують таку саму мету, що й раніше: добитися демонтажу встановленого в Запоріжжі обкомом КПУ пам`ятника Сталіну.

«Цей пам`ятник ганьбить наше місто на весь світ. Ми маємо добитися, щоб український народ нарешті засудив злочини Сталіна, який убив мільйони наших співвітчизників. Черговим анстисталінським біл-бордом ми - група журналістів і громадських діячів Запоріжжя, наголошуємо, що запорожці не миритимуться з тим, що пам`ятник Сталіну є в Запоріжжі», - пояснив Б.ВАСИЛЕНКО.

Він також висловив надію, що новий плакат, на розміщення якого у ініціаторів його появи є всі необхідні дозвільні документи, провісить хоча б кілька днів (перший антисталінський плакат було зірвано невідомими за кілька годин після появи, а наступного дня рекламне агентство, через яке здійснювалося його розміщення, розірвало договір на розміщення плаката – УНІАН).

«Ми сподіваємося, що наш протестний плакат провісить хоча б кілька днів. Адже вже за годину після того, як його повісили, до будівлі, де він розміщений, прибула група міліціонерів, які заявили про порушення. Проте не пояснили, в чому провина авторів біл-борда», - відзначив Б.ВАСИЛЕНКО.

Фото УНІАН