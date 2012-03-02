Україні радять відправляти в декретну відпустку чоловіків

Одна із причин, з яких українські жінки не досягають високих позицій на роботі і рівня доходу, як у чоловіків, – неможливість поєднувати кар'єру і сімейне життя без значних втрат. Про це в інтерв'ю журнал Weekly.ua повідомила голова Фонду народонаселення ООН в Україні, директор Фонду народонаселення ООН у Болгарії, Боснії і Герцеговині Нусхат ЕСАН.

«Гендерній нерівності в Україні сприяє досить щедра декретна відпустка. Виходить, що ці законодавчі норми працюють на дискримінацію жінки. При виборі кандидатури роботодавець завжди буде схильний до того, що краще узяти на роботу чоловіка, ніж молоду жінку, оскільки оплачувати їй декретну відпустку дуже дорого», - заявила Н.ЕСАН.

На її думку, виходом з цієї ситуації може бути введення законодавчої норми, щоб батьки теж могли піти у декретну відпустку з догляду за дитиною (в Україні ця норма є, але нею мало хто користується – Weekly.ua), і тоді жінка на менший період часу «випадатиме» з кар'єри.

«Є ще один спосіб, який допоміг би лавірувати жінці між сім'єю і роботою – це введення гнучкого робочого часу, особливо в офісах. Сучасний технологічний рівень дозволяє робити багато роботи вдома і у будь-який час доби, а жінки дістали б можливість йти з роботи раніше, щоб забрати дитину з дитячого садку, або відлучитися упродовж дня. Ці норми вже давно з успіхом застосовуються у самій системі ООН. І такі самі законодавчі норми діють у країнах ЄС», - сказала голова Фонду народонаселення ООН в Україні.

За її даними, ці заходи також можуть сприяти зростанню народжуваності, оскільки багато українок відмовляються від народження дитини саме через неможливість сумістити народження і виховання дітей з кар'єрою.