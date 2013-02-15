Тернопіль закликає не допустити приватизацію Почаївської лаври

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне звернення до Президента України Віктора Януковича, голови Верховної Ради України Володимира Рибака, Прем’єр-міністра України Миколи Азарова та депутатів Верховної Ради України прийняли сьогодні депутати міської ради.

У ньому вони висловили стурбованість ситуацією, яка складається щодо майбутнього Свято-Успенської Почаївської Лаври у зв’язку із реєстрацією законопроекту №1161 від 25 грудня 2012 року «Про внесення змін до деяких законів України (щодо повернення культових споруд релігійним громадам)».

«Вважаємо даний проект закону черговим зазіханням на одну із українських святинь, так як реалізація його положень може призвести до приватизації духовної пам’ятки однією з релігійних конфесій та обмеження доступу до святині для усіх громадян України загалом. Почаївська Лавра є унікальною християнською святинею, яка водночас включає у себе безцінну архітектурну і мистецьку спадщину світової цивілізації. Тому в черговий раз наголошуємо на необхідності внесення Почаївської Лаври до переліку пам`яток всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Це захистить саму пам`ятку від руйнування і залишить її відкритою для світу та забезпечить охорону, збереження, популяризацію й передачу майбутнім поколінням культурної та духовної спадщини», – вказано у зверненні.

Відтак депутати висунули вимогу терміново вжити рішучих заходів щодо недопущення прийняття запропонованого проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України» (реєстр. №1161).

Також депутати закликали Кабінет Міністрів України у терміновому порядку відшукати можливість для фінансування виготовлення номінаційного досьє та офіційно звернутись до Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) з поданням про внесення Почаївської Лаври до Списку пам’яток всесвітньої спадщини.

За дане звернення проголосували 45 депутатів з 60 депутатів.

На цю тему: У липні Почаївську лавру віддадуть Московському патріархатові

Як повідомляв УНІАН, 29 травня 2001 року Кабмін оголосив комплекс пам’яток у містах Кременці та Почаєві Кременецько-Почаївським державним історико-архітектурним заповідником. Розпорядженням Кабміну в 2002 році усі пам’ятки були передані із спільної власності громад Кременецького району в державну власність з внесенням до сфери управління Держбуду.

У липні 2003 р., згідно з розпорядженням Кабміну, споруди Почаївської лаври вилучено зі складу заповідника, а у листопаді відбулася передача лаври у безкоштовне користування представникам Української православної церкви Московського патріархату, про що укладено угоду на 49 років.

Із обранням нового складу обласної ради 15 березня 2009 року, депутати ухвалили рішення про створення Тимчасової контрольної комісії щодо перевірки законності передачі храмового комплексу в Почаєві Українській православній церкві Московського патріархату, а також щодо дотримання Московським патріархатом земельного та міграційного законодавства України. Комісія виявила численні порушення українського законодавства

Відтак обласна рада двічі приймала звернення до керівництва держави щодо відміни рішення про передачу святині Московському патріархату та повернення лаври до заповідника і в обох випадках жодної реакції, як стверджують в облраді, на звернення не було.

У січні на Тернопільщині розпочали збір підписів щодо недопущення приватизації Почаєвської лаври. Збір підписів зумовлений тим, що 25 грудня 2012 в секретаріаті Верховної ради України зареєстровано законопроект «Про внесення змін до деяких законів України», авторами якого виступили кілька нардепів від Партії регіонів та Компартії. Законопроект передбачає вилучення споруд Почаївської лаври з переліку об'єктів, що не підлягають приватизації.