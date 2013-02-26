Експерти: через Болонську систему падає якість освіти

Про це під час прес-конференції в УНІАН повідомив доцент Київського університету імені Бориса Грінченка, виконавчий директор Українського педагогічного клубу Сергій Вєтров.

"Один із головних висновків наших слухань, хоча про це було відомо і раніше, вже б'ють тривогу спеціалісти давно, що виник шлях із одностороннім рухом. Молоді люди, маючи фінансові можливості, виїжджають вчитись до Європи і часто там залишаються. Європа поповнює свій кадровий резерв за рахунок наших студентів", - сказав С.Вєтров, коментуючи результати громадських слухань.

За його словами, лише 10-15% присутніх під час публічних дискусій спеціалістів підтримали Болонський процес в Україні. Близько 30% говорили про складності та недоліки Болонської системи, але не бачили альтернативи, 60% висловили негативне ставлення.

С.Вєтров зазначив, що представники наукового товариства, які висловлювались за Болонський процес, спирались на те, що європейські освітні стандарти кращі за українські, тому вітчизняна система має переймати досвід. На перевагу цьому твердженню, під час громадських слухань було повідомлено, що провідні європейські університети так і не приєднались до Болонської системи. Окрім того, як зазначив С.Вєтров, фахівці висловили переконання, що Болонський процес сприяє падінню якості навчання в країні, а також сприяє виїзду студентів закордон.

Як зазначила одна з організаторів даного обговорення, керівник інформаційно-аналітичного управління Всеукраїнського громадського руху «Український вибір» Олена Маркосян, в суспільстві буде розгорнута просвітницька діяльність, щодо результатів цього обговорення, а також буде напрацьовано ряд законодавчих ініціатив для покращання ситуації у вітчизняній галузі освіти.

Громадські слухання проходили протягом січня-лютого 2013 року у 7 містах України: Києві, Донецьку, Одесі, Севастополі, Харкові, Житомирі та місті Рівне.

Болонська конвенція була підписана 19 червня 1999 року у місті Болонья міністрами освіти 29 країн Західної і Центральної Європи. У травні 2005 року до конвенції приєдналась Україна. Цей документ запроваджує єдині стандартизовані підходи до організації навчального процесу і функціонування вищої школи у Європейському Союзі.