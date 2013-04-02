У Києві на хабарі «погорів» чиновник Фонду держмайна

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Києві.

Як зазначається в повідомленні, напередодні до Голосіївського райуправління міліції звернулася приватний підприємець. Жінка повідомила правоохоронцям, що директор одного з товариств з обмеженою відповідальністю, яке спеціалізується на оцінці майна, вимагає у неї хабар.

«Керівник ТОВ за зниження вартості вимагав у жінки майже 20 тис. грн, щоправда, в еквіваленті, іноземною валютою. Саме таку суму він визначив в якості «вдячності» за зниження вартості оцінки майна нежилого приміщення та отримання відповідного акту», - повідомили в міліції.

Правоохоронці встановили, що частину цих грошей чоловік мав сплатити начальнику відділу оцінки Регіонального відділення Фонду державного майна України для вирішення питання подальшого погодження акту оцінки у зазначеному фонді. Саме під час передачі цих коштів чиновника та його «партнера» затримали.

Наразі слідчим відділом Голосіївського райуправління міліції затриманим оголошено підозру щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України – одержання хабара. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

Досудове розслідування триває.