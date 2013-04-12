У селі під Києвом підтопило будинки нардепів, прокурорів і чиновників АП

У селі Підгірці Обухівського району Київської області городи перетворилися на озера, вулиці - на річки, а будинки (кілька сотень) заливає вода, повідомляє Сегодня.

«Такого потопу тут ще не було, хоча ми живемо тут уже понад двадцять років. Це кооперативи «Механік», «Фіалка», «Метрополітен», «Мрія», «Арсеналець» - сотні будинків. Є місця, де води по пояс », - розповідає місцевий житель Сергій.

Його односелець Василь Корнійчук повів показувати масштаби катастрофи. «Я вже третій день не можу під'їхати до будинку. Залишаю машину за метрів сто. Он, дивіться, мої коти Рудий і Бобтейленко на деревах і паркані сидять - гуляти їм ніде», - розповідає Василь Юхимович.

Вода повністю залила його двір і город. «Картопля пропала практично у всіх. Двометрові льохи повні води. Пропав весь урожай. Цього року не буде ні полуниці, ні смородини, ні малини. Вода завдала збитків приблизно на десять тисяч гривень. Молюся, щоб не довелося ремонтувати весь будинок. У мого сусіда річка прямо в хаті. Вранці ноги з ліжка спустив - і можна мити ... ». Жінок чоловіки носять на руках. «Я свою дружину кожен ранок і вечір ношу метрів сто, щоб ноги не промочила», - каже Василь.

Місцева продавщиця Люба нарікає на владу. «У мене тільки вчора вода з дому пішла. Було залито сантиметрів на 20. А в гаражі досі калюжі. Але біля будинку вирує потік, і я вигрібаю з води сміття, щоб не забилася стічна труба під дорогою. Але що я, рятувальник?» - обурюється жінка.

Затопило і льох нардепа Володимира Яворівського, будинок якого розташований на в'їзді в селище. «У мене затопило льох. Частину картоплі витягла дружина, а частину і закрутки так там і плавають. Води - сантиметрів на 30-40, і вона не йде. Та й канал вздовж будинку переповнений, ось-ось почне заливати двір. До речі, у нашому селищі живуть і прокурори, і міліціонери, і високі чини з Адміністрації президента», - каже Яворівський.

Місцеві мешканці впевнені, що потоп відбувається через те, що в двох місцях навколо селища перекриті зливи місцевих річок Стугни і Сіверки. Вони показали нам ділянку біля села Таценки, де раніше працював шлюз. Зараз він заблокований плитами. А в іншому місці відведення води перекритий рукотворним звалищем вздовж водойми.

Втім, в місцевій сільраді кажуть про інше. «Причина, через яку підтоплює Підгірці, в іншому. Це відбувається з провини наших сусідів у Києво-Святошинському районі. Там на приватній території власники розкопали два метри греблі, і вода, яку вона стримувала, з їхнього району ринула в Обухівський. Ми, на жаль, не можемо вплинути на ситуацію, оскільки розібратися з приватниками може тільки прокуратура, - пояснює Олександр Колпачов, глава місцевої сільради. - Сподіваємося, що це питання вирішиться у Києві».

Власники підтоплених будинків подейкують про масової акції протесту. «Якщо влада не почне нам допомагати, ми будемо блокувати Обухівську трасу - ходити через дорогу по переходу», - кажуть люди. «Про цю ситуацію нічого не знаю. Але з Київської ГЕС спускають воду, тому її рівень у Дніпрі піднявся на метр і цілком може виходити з берегів», - каже губернатор Київської області Анатолій Присяжнюк.