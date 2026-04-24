Космічний 'Термінатор': виявлено вид, який здатний виживати в найекстремальніших умовах

Робота вчених може мати значення для таких галузей, як фармацевтика, медицина та безпека харчових продуктів.

Вчені ідентифікували штам, виділений із грибка Aspergillus calidoustus, який мешкає всередині об'єктів NASA, де збираються компоненти місії на Марс, і піддали його цілій низці жорстоких випробувань. Цей штам виявився неймовірно стійким, пише The New York Times.

У своєму дослідженні вчені зазначили, що, якщо протоколи очищення NASA не зміняться, роботи, які досліджують поверхню Марса, можуть ненавмисно заразити планету надстійкими колонізуючими спорами.

"Мова йде про те, щоб проводити дослідження відповідально. Досліджуючи Всесвіт, ми хочемо мати можливість відправляти апарати, не заносячи з собою витривалі земні мікроби", – сказав Атул М. Чандер, науковий співробітник-постдокторант з Університету Міссісіпі, який виступив першим автором публікації.

У виданні нагадали, що NASA дотримується міжнародних рекомендацій, відомих як протокол планетарного захисту, мета яких – забезпечити, щоб біологічні системи Землі не забруднювали небесні тіла і навпаки. Також у агентства є спеціальна група з біотехнології та планетарного захисту Лабораторії реактивного руху, яка курує роботу щодо запобігання перехресному забрудненню під час місій.

У попередніх дослідженнях були виявлені різні бактерії та гриби на поверхнях об'єктів NASA, зокрема в ультрафільтрованих чистих приміщеннях, де збираються та тестуються космічні апарати. Там співробітники, які беруть участь у складанні, носять комбінезони, що закривають все тіло, та маски, але методи дезактивації зараз зосереджені на знищенні бактерій, а не грибів.

У ході дослідження вчені вивчили 27 штамів грибків, які вони зібрали з підлог чистих кімнат NASA, що використовувалися в місії "Марс-2020" (під час якої на Марс доставили ровер Perseverance), а також два контрольні мікроорганізми, відомі своєю стійкістю до радіації. Більшість зразків, що пройшли попередній ультрафіолетовий скринінг і зазнали більш інтенсивної обробки, швидко загинули, але A. calidoustus, взятий на складальному підприємстві у Флориді, вижив.

Вчені піддали спори Aspergillus calidoustus шестимісячному впливу нейтронного випромінювання. Майже половина з них вижила.

"Ми намагаємося визначити межі витривалості цих мікроорганізмів. Такий рівень опірності, м'яко кажучи, незвичайний", – поділився Чандер.

За словами вчених, атмосфера спричинила деякі пошкодження поверхні та рубці на мікробах, але це не було смертельним для них. Більше того, пилова марсіанська порода, яка називається реголітом, мабуть, забезпечувала буферний ефект, допомагаючи спорам вижити за умов низького тиску.

Автори дослідження не стали розповідати, чи міг штам вже здійснити подорож на Марс, заявивши, що це виходить за межі даного дослідження. Однак вони зазначили, що ця робота може мати значення для таких галузей, як фармацевтика, медицина та безпека харчових продуктів, оскільки подібні гриби можуть виживати при пастеризації та термічній обробці за допомогою аналогічних методів.

