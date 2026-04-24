У Росії заклали новий військовий корабель проєкту 12700 (фото)

Такі кораблі здатні виявляти боєприпаси як у воді, так і в морському ґрунті, не заходячи в небезпечну зону.

На Середньо-Невському суднобудівному заводі ОСК (Об'єднана суднобудівна корпорація) відбулася церемонія закладки 16-го морського тральщика проєкту 12700 "Александрит", якому дали ім'я "Дмитро Глухов".

Проєкт 12700 був розроблений конструкторським бюро ОСК "Алмаз" для військово-морського флоту Росії.

Корабель належить до "нового покоління" мінно-тральних сил і призначений для боротьби з морськими мінами. Він може виявляти боєприпаси як у воді, так і в морському ґрунті, не заходячи до небезпечної зони.

Раніше, у серпні 2025 року, на стапелі Середньо-Невського суднобудівного заводу було закладено п’ятнадцятий корабель проєкту 12700 – "Леонід Балякін".

За даними з відкритих джерел, водотоннажність тральщика проєкту 12700 становить 890 тонн, при довжині 61,6 м і ширині 10,3 м.

На його борту встановлено одну 30-мм зенітну артилерійську установку АК-306. Також передбачено використання переносних зенітно-ракетних комплексів і мінно-торпедного озброєння.

Раніше військово-морський оглядач Defence Express Володимир Заблоцький розповів УНІАН, який підводний човен Росії наразі становить найбільшу загрозу для України.

На думку фахівця, найбільшу загрозу для нашої країни становлять дизель-електричні підводні човни, що базуються в Чорному морі, передусім субмарини проєкту "Варшав’янка".

Вони оснащені крилатими ракетами "Калібр", якими Росія неодноразово завдавала ударів по українських містах та об’єктах інфраструктури.

Повідомлялося також, що Росія та країни НАТО нарощують протистояння в Атлантиці й Арктиці, де дедалі важливішу роль відіграє підводний компонент.

