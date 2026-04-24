Нацбанк послабив гривню: офіційний курс валют на понеділок

Курс гривні до євро встановлено на рівні 51,55 грн/євро.

Національний банк України встановив на понеділок, 27 квітня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,00 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 6 копійок.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня, в свою чергу, посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 51,55 гривні за один євро, тобто українська національна валюта втратила 17 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,02/44,05 грн/дол., а до євро - 51,58/51,60 грн/євро.

Курс долара до гривні в банках України 24 квітня зріс на 5 копійок і складав 44,20 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 43,60 гривні за долар. При цьому середній курс євро до гривні не змінився і складав 51,95 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 51,15 гривні за євро.

Водночас курс долара до гривні в "ПриватБанку" не змінився і становив 44,15 гривні за долар, а курс євро в банку подешевшав на 20 копійок і складав 51,70 гривні за євро. Продати американську валюту можна було за курсом 43,55 гривні, а євро - за курсом 50,70 гривень за одиницю іноземної валюти.

