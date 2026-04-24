Продажі злетіли майже вдвічі: китайські автомобілі б’ють рекорди у Європі

Найбільший попит на європейському ринку мали такі китайські бренди, як MG, BYD та Chery.

У березні 2026 року автовиробники з Китаю досягли рекордного рівня продажів у Європі, реалізувавши 149 094 автомобілі. Про це повідомляє Automotive News.

Озвучена цифра на 97% перевищує показник березня минулого року, тоді як частка брендів із Китаю на європейському ринку досягла 9,4%.

Попередній рекорд у 111 334 автомобіля був встановлений у грудні 2025 року – це єдиний інший місяць, коли продажі китайських автомобілів у Європі перевищили 100 000 одиниць.

Стрімке зростання популярності китайських машин забезпечив високий попит на плагін-гібриди – їхні продажі збільшилися в чотири рази. Наразі кожен третій проданий у Європі "китаєць" (32%) є гібридом.

Найпопулярнішими китайськими брендами на європейському ринку стали:

MG – 39 717 од. (+2,6%). BYD – 37 732 од. (+152%). Chery – 36 551 од. (+369%).

Зазначимо також, що за даними Асоціації європейських виробників автомобілів (ACEA), у березні 2026 року ринок нових легкових авто в ЄС у річному вимірі збільшився на 12,5% і сягнув 1 158 317 одиниць.

Найпопулярнішими новими автомобілями у ЄС за типом джерела живлення стали:

Гібриди (HEV) – 444 835 од. (+20%). Бензинові автомобілі – 262 617 од. (-9%). Електромобілі (BEV) – 234 532 од. (+49%). Плагін-гібриди – 105 414 од. (+28%). Дизельні авто – 83 739 од. (-12%). Інші типи – 27 180 од. (-20%).

Всього у першому кварталі 2026 року в ЄС було зареєстровано 2 822 616 нових легкових автомобілів, що на 4% більше порівняно з минулим роком.

Раніше стало відомо, що у першому кварталі 2026 року в Україні було придбано 2608 легкових автомобілів китайського виробництва. Із них 58% становили електромобілі (за аналогічний період минулого року їхня частка досягала 83%).

Серед нових китайських легковиків найбільшим попитом в Україні користується компактний електричний кросовер BYD Leopard 3.

Повідомлялося також, що у першому кварталі 2026 року в нашій країні було продано 9467 вживаних легкових автомобілів, ввезених зі Сполучених Штатів Америки.

