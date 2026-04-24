У Києві зростуть тарифи на паркування: у КМДА озвучили нові ціни

Одночасно для платників податків у столиці запрацює підписка на паркування зі знижкою в 90%.

У Києві з 27 квітня зростуть тарифи на паркування на 5 гривень у кожній з трьох зон.

Як повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації, вартість погодинного паркування зросте у І зоні – з 35 грн до 40 грн за годину, у ІІ зоні – з 25 грн до 30 грн, у ІІІ зоні – з 5 грн до 10 грн за годину.

Водночас для фізичних осіб, які сплачують податки до бюджету столиці, запроваджують нову послугу підписки на паркування у форматі пільгових місячних абонементів. Оформити підписку можна буде через застосунок "Київ Цифровий" з 27 квітня.

Відео дня

Зазначається, що для громадян-платників податків у місті запроваджують майже 90% знижку на місячну підписку на паркування. Її вартість становитиме: ІІІ зона – 299 грн на місяць, ІІ зона – 999 грн на місяць, весь Київ без обмежень – 1499 грн на місяць.

За інформацією "Київтранспарксервіс", наразі вартість абонементу становить від 882 до 5 733 грн.

У КМДА додали, що оформити підписку на паркування зможуть фізичні особи, які сплачують податки: наймані працівники, ФОПи, особи, які отримують інші оподатковувані доходи, власники майна, за яке передбачена сплата податків, а також працюючі пенсіонери. Студенти можуть належати до цієї категорії лише за наявності оподатковуваного доходу.

Для підтвердження статусу платника податків місто впроваджує цифровий механізм верифікації в застосунку "Київ Цифровий". До кінця 2026 року один платник податків зможе оформлювати не більше двох абонементів на місяць без підтвердження прав на автомобіль.

Транспорт в Києві – головні новини

7 квітня стало відомо, що в Київській міській державній адміністрації готуються переглянути тарифи на проїзд в комунальному транспорті столиці. Міський голова Віталій Кличко тоді повідомив, вартість проїзду в Києві залишається найнижчою в Україні. Поточний тариф у 8 гривень не переглядали з 2018 року.

Раніше повідомлялося, що з 1 квітня по 1 листопада на всіх дорогах Києва буде діяти стандартне обмеження швидкості – до 50 км/год згідно з правилами дорожнього руху.

